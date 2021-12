Politologe: "Wahlpannen in Berlin äußerst peinlich"

Die Wahlpannen in Berlin gehörten zu den großen Low-Lights des politischen Jahres. Der Politikwissenschaftler Gero Neugebauer geht davon aus, dass das Thema wieder in Erinnerung gerufen werde, nun aber das mediale Interesse woanders liege.

Eine Expertenkommission untersucht immer noch die Vorfälle rund um die Abgeordnetenhaus- und Bundestagswahl in Berlin. Der Politikwissenschaftler Gero Neugebauer beobachtet, dass sich das mediale Interesse allerdings nun verschoben habe, hin zur Koalitionsbildung und der Substanz von deren Ankündigungen.

Ob Demokratie noch ernst genommen wird

Man frage sich, wie mit den Grundsätzen der repräsentativen Demokratie in Berlin umgegangen werde und ob diese noch ernst genommen würden. "Es ist schon äußerst peinlich", findet Neugebauer. Bei der nächsten Wahl dürfte das Thema Wahlpannen wieder in Erinnerung gerufen werden. Mit Blick auf die Bundestagswahl sagt Neugebauer: "Die Bundestagswahl hat insgesamt größeren Einfluss, aber die Berlinerinnen und Berliner spüren eher die Ergebnisse der hiesigen Wahl in ihrem eigenen Leben."

Problematische Corona-Kommunikation

Mit Blick auf den Widerstand aus Teilen der Bevölkerung gegen die Corona-Maßnahmen scheint es Gero Neugebauer "ein wenig problematisch zu sein, wenn beispielsweise von Zusammenhalt gesprochen wird", die Zwecke dieses Zusammenhalts aber nicht thematisiert würden. Es müsse eine Politik herbeigeführt werden, bei der man sage: "Es gibt eine Soldarität, es gibt eine Informationspflicht, es gibt die Möglichkeit für Menschen, sich zu entscheiden, aber muss man vor allen Dingen die Anstrengungen und die Konsequenzen, die jene tragen, die sich impfen lassen und deren Leistungen nicht ausreichend gewürdigt werden, die Krankheit zurückzudrängen - das muss stärker in den Vordergrund gestellt werden."