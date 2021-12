Stefan Poloczek versichert: "Wir können den Dienst aufrecht erhalten, aber die Krise nagt natürlich auch bei uns an den Personalressourcen und bisschen auch an der psychischen Gesundheit", so der Rettungsarzt. Man habe sich zwei Jahre mit dem Corona-Virus nun beschäftigt. Jeder Einsatz sei ein potenzieller Coronafall.

Besondere Belastungen

Als besonders belastend beschreibt Poloczek die Intensivtransporte, bei denen Patientinnen und Patienten zwischen den Kliniken verlegt werden müssten, "wo man das ganze Leid dieser Erkrankung sehen kann". Das routinemäßige Vorgehen mache aber die Rettungskräfte auch stabil und resistent.

Punktuelle Überlastungen

Die Kapazitätslage in den Kliniken sei angespannt und es gebe punktuell immer eine Klinik, die kurzzeitig nicht angefahren werden will. Aber die Dichte in Berlin helfe, dass man auch andere Krankenhäuser anfahren könne. In manchen Fällen müsse man auch etwas weiter fahren. Berichte über studenlange Suchen stimmten aber nicht.