Zu den Corona-Regeln in Kirchen sagt Präses Harald Geywitz, dass es Rahmenregelungen der Landessynode gebe, aber es gebe auch große Spielräume für die Gemeinden vor Ort. Diese müssten sich aber innerhalb der Hygienekonzepte bewegen, die ständig verändert würden mit dem Lauf der Pandemie. So gebe es Formate mit Anmeldung, solche ohne, aber auch 3G, 2G und auch 0G mit großen Vorsichtsmaßnahmen.

Singen eher verhalten möglich

Präses Geywitz prognostiziert: "Leider Gottes wird das Singen eher verhalten möglich sein." Er empfiehlt, man solle lieber zuhause mit seinen Lieben zusammen singen. Dabei seien schräge Töne erlaubt. Man müsse einen Gottesdienst aber nicht zwingend in der Kirchenbank feiern. Es habe in den letzten anderthalb Jahren ein zunehmendes Interesse an Online-Gottesdiensten gegeben.

Kirchenaustritte nicht zu leugnen

"Die Zahlen sind so, wie sie sind", konstatiert Geywitz. Die Austritte hätten auch mit Enttäuschungen und Verletzungen der Gläubigen zu tun: "Daraus müssen wir und werden wir lernen". Geywitz verweist darauf, dass es dennoch 890.000 evangelische Christinnen und Christen in der Region gebe, die ja auch eine Botschaft hätten, die sie weitergeben wollen, nämlich: "Christ, der Retter ist da".