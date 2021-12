Die Gefahr einer Eskalation in der Ukraine-Krise wächst weiter. Der NATO zufolge fährt Russland schweres Geschütz in der Grenzregion auf. Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, findet, Putin könnte leicht zu Mitteln greifen, wenn er tatsächlich Vertrauen aufbauen wollte.

Der CDU-Außenexperte Jürgen Hardt erkennt keine militärische Bedrohung Russlands durch die Ukraine: "Ich kann nicht so ganz nachvollziehen, was Putin da als Argument anführt". Vielmehr sieht er Putin Handels innenpolitisch motiviert. Der CDU-Poliitker nennt Defizite bei der Infrastrukturpolitik und in der Bewältigung der Corona-Krise. Es gehe darum, das Narrativ zu bedienen, dass die Welt gegen Russland sei.

NATO-Beitritt östlicher Länder ein "Popanz"

Jürgen Hardt erläutert, dass die Ukraine und andere ehemalige Sowjetrepubliken schon länger den Wunsch geäußert hätten, der NATO beizutreten. Eine Entscheidung dazu habe es aber noch nicht gegeben. Notwendig sei auch das einstimmige Votum der 30 Mitgliedsländer. Und es zeichne sich bislang keine Mehrheit dafür ab: "Das ist ein Popanz, der dort aufgebaut wird, der nichts mit der Realität zu tun hat", sagt Hardt.

Friedenswillen von Putin zweifelhaft

Während die NATO in Mittelosteuropa keine substanziellen Truppen zusammenziehe, würde Russland bei Kaliningrad neue modernisierte, atomare Kurzstreckenraketen aufstellen. Putin könne mit einem "Fingerzeig" Maßnahmen ergreifen, die zur Vertrauensbildung mit der NATO beitragen würden. Doch Hardt bezweifelt, dass Putin diesen Friedenswilllen habe.