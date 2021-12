Zur Omikron-Variante sagt Immunologe Watzl, dass man wisse, dass es sich aktuell auch in Deutschland schon ausbreite: "Je früher man natürlich Maßnahmen ergreift, desto wirksamer sind sie und desto weniger hart müssen sie sein", sagt er mit Blick auf die kürzlich beschlossenen Einschränkungen. Es sei jetzt der Appell, dass sich die Menschen auch an Weihnachten zurückhalten und keine größeren Partys vor dem 28. Dezember feiern.

Wirksamkeit der Maßnahmen unklar

Aus Sicht des Immunologen ist es unklar, ob die Maßnahmen greifen werden. Aber es sei schon mal gut, "dass wir vor der Welle reagieren". Gebenenfalls müssten Maßnahmen im Januar nochmal verschärft werden, falls die Fallzahlen stark ansteigen. Bislang zeige sich zwar, dass weniger Menschen mit Omikron im Krankenhaus landeten. Aber selbst wenn bei Omikron halb so viele im Krankenhaus landeten: "wenn wir doppelt so hohe Infektionszahlen haben, dann ist dieser Vorteil sehr schnell aufgefressen."

Fehlende Daten aus Deutschland

Für Deutschland sieht Carsten Watzl ein Erhebungsproblem. In Großbritannien etwa, woher gute Daten stammten, gebe es ein zentralisiertes Gesundheitssystem. Dort könne eingesehen werden, ob Menschen geimpft waren oder nicht. Das könne man in Deutschland nicht so einfach erheben und Gesundheitsdaten würden so schnell nicht zentralisiert zusammengefasst.

Impfpflicht als letztes Mittel

Carsten Watzl hält es für unumstritten, dass die Impfquote steigen müsse. Falls das nicht passiert, werde man im kommenden und nächsten Winter vor dem selben Problem stehen wie jetzt: "Wir müssen die Impflücke schließen und wenn es anders nicht geht, dann auch per Impfpflicht".