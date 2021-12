Der deutsche Film "Ich bin dein Mensch" hat im Oscar-Rennen eine weitere Hürde mit Erfolg genommen. Maria Schraders Tragikomödie schaffte es auf die sogenannte Shortlist von insgesamt fünfzehn Kandidaten. 93 Länder hatten sich für 2022 um den Oscar in der Sparte "International Feature Film" beworben.



Am 8. Februar gibt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekannt, welche fünf Kandidaten von der Shortlist in die Endrunde kommen. Die Preisverleihung soll dann am 27. März in Hollywood über die Bühne gehen.