Cottbus gehört zu den Städten mit den bundesweit höchsten Corona-Inzidenzen. Die Krankenhäuser sind am Limit. Thomas Bergner, Dezernent für Ordnung, Sicherheit und Bürgerservice in Cottbus, bereitet die aktuell stagnierende Impfnachfrage große Sorgen.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter, heute auf 289. Aber wenn wir uns erinnern, dass vor einem Jahr die Schmerzgrenze noch bei 35 oder 50 lag, ist das immer noch ziemlich viel – trotz der fortschreitenden Impfungen.

Brandenburg zählt teilweise weiterhin zu den Hochinzidenz-Gebieten. Cottbus meldet eine Inzidenz von aktuell 1148. Zuletzt gab es Demonstrationen in der Stadt mit bis zu 3500 Teilnehmern gegen die Corona-Maßnahmen und die Impf-Kampagne.

Weitere Ausbreitung verhindern



Thomas Bergner ist in Cottbus für Ordnung und Sicherheit zuständig, somit auch für die Corona-Maßnahmen. Er spricht von einer angespannten Lage in der Stadt. "In solchen Bereichen, wo wir hier sind, da muss man ganz stringent arbeiten, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern." Man bereite sich bereits jetzt auf Omikron vor - auch bezüglich der kritischen Infrastruktur. In Spremberg habe es bereits einen Fall gegeben. "Wir haben Respekt und Sorge."

Man musste bereits Patienten in andere Länder verlegen und hoffe weiter auf Solidarität und Unterstützung, so Bergner. Aktuell stagniere aber die Nachfrage nach Impfungen in der Stadt. Das bereite ihm große Sorgen, meint Bergner.