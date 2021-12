Omikron ist auf dem Vormarsch, aber wie gefährlich ist die neue Variante des Coronavirus? Professor Wolfgang Preiser, Leiter der Abteilung für Medizinische Virologie an der Universität Stellenbosch in Südafrika, hat Omikron mit entdeckt. Er warnt, dass es gerade für Ungeimpfte nicht nur mildere Verläufe geben wird.

Wir sehen einen weiteren Sturm auf uns zukommen aufgrund der Omikron-Variante - heißt es von der Weltgesundheitsorgansation WHO. In Portugal, Dänemark und Großbritannien sei sie schon die dominierende Variante, sagt die WHO, und weitere Länder dürften bald dazu kommen.

In Deutschland steigt die Sorge, dass die hoch-ansteckende Mutante so viele Menschen infiziert, dass es zum einen für die Krankenhäuser noch schwieriger wird, und zum anderen, dass an entscheidenden Punkten wie Feuerwehr, Polizei oder Energieversorgung wichtiges Personal fehlen könnte.

"Es ging damals enorm schnell"

Jemand, der die Omikron-Variante sehr gut kennt, ist Wolfgang Preiser, Leiter der Abteilung für Medizinische Virologie an der Universität Stellenbosch in Südafrika. Er hat Omikron mit entdeckt und erforscht. "Es ging damals enorm schnell", erklärt er. Im Norden des Landes habe es Mitte November plötzlich einen massiven Ausbruch gegeben. Dann habe man die Variante entdeckt. Die Anstiegskurven der Infektionen seien enorm steil. Und das sei letztlich auf die Variante zurückzuführen.

Deutschland nicht mit Südafrika vergleichbar



"Alle Daten, die wir bisher haben, zeigen, dass sich Omikron sehr schnell ausbreitet und die Immunantwort umgehen kann." Es sei zu befürchten, dass Omikron in Deutschland noch stärker auftrete als in Südafrika, weil dort – im Gegensatz zu Deutschland – eine gewisse Grundimmunität in der Bevölkerung aufgrund vieler Infektionen vorhanden sei. Schwere Erkrankungen seien zum Glück in Südafrika nur bei Ungeimpften aufgetreten. Man müsse aber abwarten, wie sich das weiter entwickeln wird. Laut Preiser dürfe man sich nicht darauf verlassen, dass es nur zu milderen Verläufen komme.

"Bei den 30 Prozent der Menschen in Deutschland, die nicht geimpft sind und noch keine Infektion durchgemacht haben, bei diesen Personen darf man nicht darauf hoffen, dass es nur milde Verläufe geben wird“, so Preiser.