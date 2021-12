Was erwartet die CDU für Berlin unter dem neuen rot-grün-roten Senat und welche konstruktive Rolle kann oder will sie in der Opposition spielen? Kai Wegner, CDU-Oppositionsführer, ist skeptisch bezüglich der Pläne der neuen Koalition, sieht aber gute Optionen im Wirtschaftsressort.

In Berlin wird (mal wieder) Geschichte geschrieben und aller Voraussicht nach erstmals eine Regierende Bürgermeisterin gewählt. Die Rede ist von Franziska Giffey von der SPD. Einer, der ganz nah dabei sein wird, aber nicht auf einem Senatoren-Platz, den er sich eigentlich erhofft hatte, sondern auf der Oppositionsbank, ist Kai Wegner, Chef der Berliner CDU und deren Fraktion im Abgeordnetenhaus.

Mit einer Koalition zwischen SPD, CDU und einem dritten Partner hat es bekanntlich nicht geklappt. Kai Wegner glaubt, dass die Stadt aber einen Neustart brauche. "Das einzige, was sich bei der neuen Koalition verändert hat ist der Name, ansonsten ist es ein Weiter so", sagt Wegner. Der Senat habe zum Beispiel bei den Neubauten auch schon in der letzten Legislaturperiode seine Zahlen nicht eingehalten. Das Thema der Enteignung sei immer noch nicht vom Tisch und auch bei der Inneren Sicherheit sehe Wegner keine Lösungen von Rot-Grün-Rot: "Berlin braucht mehr Polizistinnen und Polizisten auf der Straße und das sieht der Koalitionsertrag nicht vor."

Beim Thema Wirtschaft sei einiges möglich



In der Opposition wolle er zeigen, dass es eine bessere Politik möglich sei. Es gehe ihm um Kooperation und nicht Konfrontation. Wenn er sich die Personalien anschaue, dann sei hier etwas möglich, vor allem mit dem designierten Senator Stephan Schwarz (SPD) im Wirtschaftsressort, wenn man ihm denn "Beinfreiheit" gewähre.

Laut Wegner müssten die Länder auch die epidemische Notlage erneut wieder ausrufen. Im Abgeordnetenhaus werde er diese Pläne unterstützen. Wegner spricht sich für vermehrte Impfungen in sozialen Brennpunkten und ein Impfregister aus.