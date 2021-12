Die Berliner Linken gehen als kleinster Partner in ein rot-grün-rotes Bündnis. 74,9 Prozent der 8000 Mitglieder haben bei einer Abstimmung für den Koaltitionsvertrag namens "Zukunftshauptstadt Berlin" gestimmt. Zustimmung für einen Vertrag, in dem nach dem Gefühl vieler Linke nicht das oder zumindest nicht genug drinsteht vom großen Thema der Partei, nämlich Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung.

Der bisherige Kultursenator der Linken und Spitzenkandidat für die vergangene Abgeordnetenhaus-Wahl, Klaus Lederer, sieht dennoch ein starkes Mandat für die kommenden fünf Jahre: "Ich sehe das Ergebnis äußerst positiv. Es gibt natürlich Menschen in unserer Partei, die gesagt haben, das ist zu wenig." Er vestehe das. Es habe Verunsicherung gegeben – auch aufgrund der Ergebnisse der letzten Bundestagswahlen.

Stadtentwicklungs-Ressort verloren

Bitter sei natürlich, dass man das Bau- und Stadtentwicklungs-Ressort verloren habe, so Lederer. Damit müsse man umgehen. "Trotz alledem haben wir im Koalitionsvertrag deutliche Zeichen setzen können", so Lederer. Er sehe daher im Stadtentwicklungsbereich gute Handlungsoptionen für linke Politik. Die Umsetzung des von seiner Partei unterstützten Volksentscheids "Deutsche Wohnen & Co enteignen“ werde allerdings ein "Marathonlauf" werden, so Lederer weiter, weil man dort erst die Rechtssicherheit prüfen müsse.

Der Vorsitzende der Berliner Linken verteidigte den Eintritt in die rot-grün-rote Regierungskoalition. Aus seiner Sicht könne man bei wichtigen Themen seiner Partei nur mitgestalten, wenn man sich der Regierungsveranwortung stelle.