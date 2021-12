Auch am Wochenende hat es deutschlandweit wieder Demos von Querdenkern gegeben. Der SPD-Sicherheitsexperte Sebastian Fiedler sieht hier eine Minderheit am Werk, die sich in Foren - auch dank Rechtsextremer - zunehmend radikalisiere. Gegenüber dem Messengerdienst Telegram müsse man "Zähne zeigen".