Für Friedrich Merz spreche, dass er sehr bekannt ist in der CDU, sadt Generalsekretär Paul Ziemiak: "Und stand auch bei besonders vielen für eine klare Spreche und klaren Kurs." Merz werde mit einem großen Rückenwind der Mitgliederschaft in das Amt als Parteivorsitzender starten.



Auch Helge Braun und Norbert Röttgen hätten viele Unterstützer mit vielen guten Argumenten. "Insofern: Es war ein fairer Wettstreit, aber mit einem klaren Ergebnis für Friedrich Merz."



Nun müsse die inhaltliche Ausrichtung in der Opposition deutlich gemacht werden: "Wir wollen konstruktiv sein, aber wir wollen auch kritisch sein." Nun müsse sich die CDU darüber klar werden müssen, wie ihr Profil in der Opposition aussehe. Das werde ein wichtiger Prozess.