Einer der Verbreitungswege des Coronavirus sind Aerosole. Welche Maßnahmen in Innenräumen sinnvoll sind und warum Verbote von Außenveranstaltungen in der Pandemiebekämpfung fraglich sind, erklärt der Aerosolwissenschaftler Gerhard Scheuch.

Die 2G-Regel im Einzelhandel mache teilweise keinen Sinn, erklärt der Aerosolforscher Gerhard Scheuch. Das liege etwa daran, dass auch Geimpfte ansteckend sind und dass sich die Menschen bei einer 2G-Regelung unvorsichtiger verhalten. Auf der anderen Seite seien aber Geimpfte und Genesene nicht so lange infektiös. "Und damit natürlich weniger riskant, das würde dafür sprechen, dass die 2G-Regel Sinn macht."

Aerosolforscher Scheuch: "Eigentlich bräuchten wir eine richtige Pandemiemaske"



Mit Blick auf die Omikron-Variante des Coronavirus mache die 2G-Regel wieder keinen Sinn, da die Impfung weniger schütze, so der Wissenschaftler. Allerdings müsse man noch die Studienlage abwarten. Wichtiger für den Einzelhandel sei es, eine FFP2-Maske oder gar eine spezielle Pandemiemaske zu tragen: "Die FFP2-Maske, die schützt einen selbst und auch die anderen."

"Die Hauptansteckung findet in Innenräumen statt"

"Die Hauptansteckung findet in Innenräumen statt, deswegen macht es keinen Sinn, irgendwas, was draußen stattfindet, zu verbieten", sagt Gerhard Scheuch. In Innenräumen brauche man Lufthygiene, "insbesondere, wenn diese Innenräume schlecht belüftet sind, wenn sich sehr viele Menschen treffen, wenn man sich sehr lange trifft - das sind die gefährdeten Punkte." Daher seien die wichtigen Maßnahmen: Wenig Menschen in Innenräumen, viel lüften, Masken tragen, kurze Aufenthaltszeiten.