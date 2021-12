Die Staats- und Regierungschefs kommen an diesem Donnerstag in Brüssel zu einem EU-Gipfel zusammen. Erstmals dabei ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Scholz sei ein guter Vermittler - das habe er in Finanzfragen schon gezeigt, urteilt die Vize-Präsidentin des EU-Parlaments Katarina Barley. Hinzu komme, dass Scholz das europäische Parkett schon kenne.

Barley zu Ukraine-Russland: "Sehr brenzlige Situation"

Auf der Tagesordnung des Gipfels stehen unter anderem die russischen Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine. Barley sprach von einer "sehr brenzligen Situation". Im Falle einer russischen Aggression geht sie davon aus, dass die EU ihre Sanktionen nochmal verschärft.

Sanktionen oft wirksam

"Die Drohgebärden sind sehr besorgniserregend", so Barley. Sanktionen hätten oft mehr Wirkung als man glaube - insbesondere, wenn sie sich direkt auf engere Personen um Machthaber herum beziehen.