Polen - Belarus: Beginn des Baus einer Mauer an der Grenze

Noch immer harren Hunderte Schutzsuchende in Belarus an der Grenze zu Polen aus. Um die Menschen daran zu hindern, nach Europa zu kommen, soll dort ein mauerartiger Zaun gebaut werden. Die Politikwissenschaftlerin Aleksandra Rybińska sagt, der Zaun löse das Problem an der Grenze.