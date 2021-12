Am Mittwoch debattiert der Brandenburger Landtag über den Haushalt 2022. Vorgesehen ist der zweithöchste Haushalt des Landes: 15,2 Milliarden Euro sollen ausgegeben werden. Laut Finanzministerin Katrin Lange (SPD) soll das Geld vor allem in die Infrastruktur, Bildung und Wissenschaft fließen.

Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange bestätigt, dass es im kommenden Jahr kein weiteres beitragsfreies Kitajahr geben wird.



Lange sagt, der Haushalt des Landes müsse sich an dem orientieren was machbar ist. In der jetzigen Situation sei es nicht möglich, ein weiteres beitragsfreies Kitajahr schon 2022 umzusetzen. Der Plan werde aber auf das darauffolgende Jahr verschoben. Ab 2023 müssten Eltern dann für die beiden letzten Jahre vor der Schule nichts für die Betreuung zahlen.



