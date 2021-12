Der Vize-Fraktionschef der Grünen Konstantin von Notz saß auch im Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss. Er sagt, während der gesamten Aufklärung habe man gesehen und beklagt, "dass es einen sehr zurückgenommenen Ehrgeiz gibt, die Hintermänner hinter Anis Amri aufzuklären und vor allen Dingen, ihrer gerechten Strafe zuzuführen."



Der Untersuchungsausschuss habe Zeugen gehört und viele Tausende Seiten von Akten gelesen. "Und es ist an vielen Stellen einfach der Eindruck, der bleibt, dass man nicht jeden Stein umgedreht hat, um den Dingen hinterherzugehen", so der Politiker.



Neben den neuen Recherchen habe es schon Hinweise auf einen Mittäter gegeben, der Amri am Telefon während des Anschlags angeleitet habe. "Auch die Suche nach diesem Mittäter, von dem wir schon lange wissen, ist bisher leider erfolglos geblieben."



Auch fünf Jahre nach diesem Anschlag werde kein Frieden eintreten, wenn man die Hintergründe dieses Attentats nicht vollständig versteht, so von Notz. "Deswegen muss hier die Justiz und auch die Politik den Anspruch haben, hier nicht nachzulassen und weiter aufzuklären." Dabei sei eines der Probleme, wie die Nachrichtendienste Quellen führen. Das müsse sich nun ändern.