In der Prignitz haben sich das Kreiskrankenhaus und die Kirchen zusammengetan und bieten vor Ort Corona-Impfungen an. Warum, diese Kombination so gut zusammenpasst und wir das Impfen abläuft, erklärt Karsten Krüger, Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Prignitz.

Von 16 bis 18 Uhr wird am Dienstag in der Wunderblutkirche St. Nikolai in Bad Wilsnack gegen Covid19 geimpft. An anderen Tagen gibt es das Angebot in weiteren Kirchen in der Prignitz. Die Idee dazu hatte der Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses, Karsten Krüger.

Er sagt, Kirchen und Krankenhaus bringen mit dem Impfen das auf einen Nenner, was sie gemeinsam haben: "Für den Menschen da sein, wenn sie Hilfe brauchen." Wichtig waren bei der Idee die passenden Räumlichkeiten und dass die Aktion in kurzer Zeit umsetzbar ist, sagt Krüger.

Kirche stellt Räumlichkeit - Krankenhaus das Impfteam

Aufhänger war demnach die Räumlichkeit, denn fast jeder Ort besitzt eine Kirche. Konkret stellt der Kirchenkreis die Kirche zur Verfügung und die Klinik das Impfteam, das nach Feierabend die Impfangebote macht.



"Besondere Situationen, wie wir sie jetzt haben, verlangen auch besondere Antworten" so der Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Prignitz. Die Hauptaufgabe des Krankenhauses liege in der Behandlung von Akutpatienten, allerdings sehe man sich dort immer mehr auch in der Verantwortung Prävention zu betreiben: "Und das Impfen sehen wir so."



Impfwillige können ohne Termin in die Kirche kommen und werden dort geimpft.