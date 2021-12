Die Außenminister der Europäischen Union treffen sich am Montag in Brüssel. Es geht auch um die Situation an der russisch-ukrainischen Grenze. Manfred Weber (CSU), Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europaparlament, fordert deutliche Worte: "Putin muss wissen, was eine militärische Eskalation für ihn bedeutet."