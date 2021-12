Am 21.12. soll Franziska Giffey (SPD) in einer Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses zur neuen Regierenden Bürgermeisterin gewählt werden. Der "alte" Senat tagt in dieser Woche zum letzten Mal. Der Kabarettist Horst Evers wird Michael Müller vermissen, blickt aber optimistisch auf die nächsten fünf Jahre.