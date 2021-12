Brandenburg will am Dienstag eine aktualisierte Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschließen. Sie soll am Mittwoch in Kraft treten. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sorgt sich vor allem um die Belegung der Krankenhäuser: "Wir haben den roten Alarmbereich schon weit überschritten."