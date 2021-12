Am 19. Dezember 2016 steuerte der Attentäter Anis Amri einen gestohlenen LKW in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche. 12 Menschen starben damals, mittlerweile sind es 13 Todesopfer. Die rbb24-Reporter Jo Goll und Sascha Adamek und ihr Team haben neue Spuren entdeckt.