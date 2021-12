Für den Politikwissenschaftler Thomas Jäger bietet sich bei den Antrittsbesuchen ein differenziertes Bild. Im Groben verfolge Kanzler Scholz die Linien seiner Vorgängerin, Außenministerin trete dagegen anspruchsvoller auf, erläutert der Politologe von der Universität Köln.

Schulterschluss mit Macron

In einem Punkt sieht Jäger, dass Scholz bereits auf Macron zugegangen sei. Das sei in der Frage der europäischen Schulden- und Finanzregeln, bei denen sich Frankreich einen lockereren Umgang wünscht: "Auf der anderen Seite ist das auch in der Koalition ein Streitpunkt gewesen, wie locker man das sieht". Daneben gebe es aber auch Themen, bei denen es Dissens mit Frankreich gebe, etwa bei der Frage, ob Kernkraft als grüne Energie klassifiziert werden kann, wofür sich Frankreich auf EU-Ebene einsetzt.

Baerbocks Pläne kassiert

Baerbock habe sich beim Thema Kernkraft am Vortag ihres Besuches in Paris "deutlich geäußert", ähnlich auch zur Frage eines Boykotts der olympischen Winterspiele und zur Frage, ob Exporte aus bestimmten Regionen Chinas in die EU unterbleiben sollen: "Das sind sozusagen Ansprüche, die inzwischen kassiert worden sind", so Jäger. Ebenso die "harten Aussagen", die Baerbock gegen Russland gerichtet habe seien von Olaf Scholz nicht gedeckt worden: "Damit sind sie offen gesagt hohl", findet Jäger.