An der Uni Potsdam soll ab dem 3. Januar die 2G-Regel gelten. Nur noch Geimpfte und Genesene dürfen dann an den Seminaren teilnehmen und sie leiten. Universitätspräsident Oliver Günther sieht keine Alternative zu 2G, um den Präsenzbetrieb nicht zu gefährden.

Um Vorlesungen und Seminarveranstaltungen weiter in Präsenz stattfinden lassen zu können, soll an der Universität in Potsdam ab dem 3. Januar die 2G-Regel gelten. Ab dann dürfen nur noch geimpfte und genesene Studierende zur Uni kommen.

Die Forschung habe gezeigt, dass Präsenzveranstaltungen mit 2G einfach sicherer seien, sagt Oliver Günther, der Präsident der Universität Potsdam. Eine Umfrage habe außerdem ergeben, dass 64% der Studierenden die 2G-Regel begrüßen. 24% seien zwar auch dagegen gewesen. "Doch wir haben uns zu diesem Schritt durchgerungen."

Impfquote an der Uni Potsdam bei 90%

Für die Professoren und andere Lehrtätigen sei eine Durchsetzung der 2G-Regel schwieriger. Für die Studierenden kann die Universität von ihrem Hausrecht Gebrauch machen. Für das Lehrpersonal gilt dagegen das Arbeitsrecht. "Wir hoffen, dass die 2G-Regel bei den Lehrenden aus Solidarität eingehalten wird." Günther geht davon aus, dass inzwischen über 90% der Lehrenden und Studierenden geimpft sind.

Man sei aber auch rechtlich dazu verpflichtet, alternative Angebote für Studierende bereitzustellen, die sich nicht impfen lassen. "Es wäre aber illusorisch, zu meinen, dass das ohne Qualitätseinbußen geht", erklärt der Universitätspräsident.