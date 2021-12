Wer in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Arztpraxen oder Rettungsdiensten arbeitet, muss ab März geimpft oder genesen sein. So will es die die neue Bundesregierung. Sylvia Bühler, Leiterin des Bereichs Gesundheitswesen bei ver.di, sieht eine zusätzliche Belastung für die betroffenen Berufsgruppen.