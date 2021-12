Die neue Bundesregierung hat die Arbeit aufgenommen - und zwar gleich mit Dienstreisen und Antrittsbesuchen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) war am Donnerstag in Brüssel und reiste am Freitag nach Warschau. Europaparlamentarier Daniel Freund (Grüne) sagt, die EU müsse zusammenstehen: "Probleme lassen sich nur gemeinsam lösen."

Nur dann lasse sich etwa die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze lösen, so Freund. "Das ist wichtig, das zu signalisieren." Baerbock habe bereits deutlich gemacht, dass man zusammenarbeiten, aber auch ehrlich miteinander sein müsse. Dabei könne es auch zu Auseinandersetzungen mit anderen Regierungen kommen - etwa der polnischen oder ungarischen Regierung.

Die neue Bundesregierung setze sich deutlich für die Rechtsstaatlichkeit in Europa ein, erklärt Freund. "Alle drei Parteien der Ampel waren sich in den Koalitionsverhandlungen sehr einig, dass es hier eine deutliche Änderung braucht", so der Grünen-Politiker. In der EU müssten sich alle an dieselben Regeln und Verträge halten. Das Auszahlen von EU-Geld müsse "an den Respekt der Grundwerte" gekoppelt sein.