Bundestag und Bundesrat haben am Freitag beschlossen, dass die Länder künftig strengere Corona-Regeln erlassen dürfen. Außerdem gilt ab ab März eine Teil-Impfpflicht. Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus (FDP) sagt, ihre Fraktion habe aus "vollstem Herzen" für die Gesetzesänderung gestimmt.

In den Bundesländern gebe es erhebliche Unterschiede bei den Infektionszahlen und der Auslastung der Krankenhäuser, sagt Aschenberg-Dugnus. "Insofern ist da die Möglichkeit, entsprechend stärker oder schwächer zu reagieren - und das ist auch gut so." Damit sei der Bund aber nicht raus, sondern habe ja zum Beispiel 3G am Arbeitsplatz und im öffentlichen Nahverkehr erlassen.

Ab März müssen unter anderen Beschäftigte in Krankenhäusern, Heimen und Rettungsdiensten nachweisen, dass sie gegen das Coronavirus geimpft sind. Aschenberg-Dugnus erklärt, sie hoffe, dass deswegen keine Pflegekräfte ihren Beruf aufgeben werden. Sie betont: "Wir wissen ja, dass zum Beispiel die Pflegekräfte in den Krankenhäusern, die Ärzte dort, zu einem Großteil geimpft sind - über 90 Prozent."

"Müssen Impf-Turbo einschalten"



Das Virus werde oft von außen in die Einrichtungen getragen. Deshalb gelte die Teil-Impfpflicht künftig eben für alle, die beruflich dort zu tun haben - also beispielsweise auch für Köche und Reinigungskräfte. "Es kommt niemand rein, der nicht geimpft oder genesen ist - und als Besucher, der nicht getestet ist", so die FDP-Politikerin.

Aschenberg-Dugnus betonte, es gehe nun auch vor allem darum, die Booster-Impfungen voranzubringen: "Deswegen haben wir ja auch in dem Gesetz angelegt, dass jetzt jeder, der impfen kann, auch impfen darf. Und wir müssen jetzt zusehen, dass wir wirklich einen Impf-Turbo einschalten, der sowohl die Booster-Impfungen voranbringt als auch diejenigen mit Impfungen versorgt, die jetzt sagen: Wir lassen uns jetzt doch die Erst- und Zweitimpfung geben." Diese Zahl steige gerade stark an.