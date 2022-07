Hitzealarm in Deutschland und das für ganze zwei Tage! Gefahr im Verzug! Spätestens seit letzter Woche werden wir von den Medien auf die Jahrhunderthitze eingeschworen. Sondersendungen mit Wetterexperten, Ärzten und Psychologen. Kein Wunder, ist doch die Apokalypse angebrochen. Wir sterben den Hitzetod. Geht's noch?

Geht’s noch?

Wegen nur zwei Tagen über 30 Grad? Danach kühlt es schon wieder ab. Es ist Sommer und da war es früher normal, dass es heiß wird. Damals in unserer Kindheit. Da verbrachte man den Sommer am See oder im Freibad. Und auch in den letzten Jahren war es hin und wieder mal heiß. Was haben wir 2018 wegen der Hitze gestöhnt – und das monatelang.

Cool bleiben

Da staute sich die Hitze selbst nachts in den Wohnungen. An Schlaf war kaum zu denken. Am 8. August zeigte das Thermometer morgens um 6 Uhr schon 23 Grad. Also deshalb schön cool bleiben. Das tägliche Joggen mal ausfallen lassen. Und wie war das noch gleich? Gibt es in Berlin und Brandenburg nicht den einen oder anderen See, wo man sich abkühlen kann?