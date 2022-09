Die schweren Vorwürfe gegen die ehemalige Intendantin Patricia Schlesinger haben nicht nur im rbb ein mittelschweres Erdbeben ausgelöst. Während noch nicht abschließend geklärt ist, inwieweit Schlesinger ethisch-moralische Grundsätze verletzt oder sich sogar strafbar gemacht hat, nimmt der Druck auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt zu.

Und das nicht nur in Deutschland. So wurde in Frankreich der öffentlich-rechtliche Rundfunk gerade durch ein steuerfinanziertes Modell abgelöst, auch die traditionsreiche BBC in Großbritannien steht auf dem Prüfstand. Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein Auslaufmodell? Sollte er reformiert oder abgeschafft werden? Und was wäre die Alternative?



Darüber diskutieren:

Prof. Sebastian Köhler, Fachbereichsleiter Journalismus an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft Berlin

Jan Redmann, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag



Tabea Rößner, MdB Grüne, Vorsitzende des Ausschusses für Digitales



Pascal Thibaut, Korrespondent Radio France International Berlin