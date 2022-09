Unsere immer älter werdende, damit auch pflegebedürftigere Gesellschaft steht einem Fachkräftemangel in der Pflege gegenüber. Was also tun? Wie können Menschen für die Pflegeberufe gewonnen werden - und wie gehalten? Reicht bessere Bezahlung aus? Und woher soll das Geld kommen? Darüber diskutiert Dietmar Ringel mit seinen Gästen.

In Deutschlands Gesundheitssystem, in Pflegeinrichtungen und Krankenhäusern herrscht seit Jahren eklatanter Personalmangel. Viel zu wenige junge Menschen entscheiden sich für Pflegeberufe, gleichzeitig geben viele Fachkräfte ihren Job auf, weil sie der hohen Belastung nicht standhalten. Zwar ist die öffentliche Aufmerksamkeit für die Pflege deutlich gestiegen, wurden die Gehälter erhöht und die Arbeitsbedingungen zumindest teilweise verbessert – dennoch fehlen weiterhin Zahntausende Fachkräfte. Auch das Werben um Pflegerinnen und Pfleger aus dem Ausland hatte nicht den erwünschten Erfolg.



Leidtragende sind die Beschäftigten in der Pflege ebenso wie diejenigen, die auf Pflege angewiesen sind – in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ambulanten Einrichtungen. In ihrem Interesse ist es, Pflegeberufe deutlich attraktiver zu machen. Doch wie kann das gelingen? Geht es vor allem um bessere Vergütung? Oder müssen auch die Arbeitsinhalte neu gedacht werden? Und welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung der Arbeitswelt - bis hin zum Einsatz von Robotertechnik?