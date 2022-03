Viele Fragen stellen sich rund um die Zeitumstellung: Welche Zeit soll künftig gelten? Hat sich unser Leben in den letzten Jahrzehnten immer weiter in den Abend verschoben? Was bedeutet dies für die Konzentrationsfähigkeit am Morgen? Oder ist das bei jedem Menschen anders? Das bespricht Harald Asel im Forum mit seinen Gästen:

Anna Cavazzini, Mitglied des Europäischen Parlamentes, Bündnis 90/Die Grünen, Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz;

Prof. Dr. Ingo Fietze, Schlafmedizinisches Zentrum der Charité – Universitätsmedizin Berlin;

Frank Vollmert, Mitglied der SPD-Fraktion der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg.