Die Abschottung an den EU-Außengrenzen funktioniert in jüngster Zeit immer schlechter, wie der Blick an die polnisch-belarussische Grenze, zum Ärmelkanal oder auf die Kanarischen Inseln zeigt. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron fordert eine neue Strategie, damit Europa seine Außengrenzen besser schützt. Denn, so Macron vor Beginn der französischen EU-Ratspräsidentschaft: Europa sei nur dann souverän, wenn es seine Grenzen im Griff habe. Wie sieht es aus an diesen Grenzen? Was für eine Strategie schwebt Macron vor? Und was sagen die anderen EU-Staaten dazu?

Es diskutieren:

Jan Pallokat, ARD-Studio Warschau;

Verena Schälter, ARD-Studio Athen;

Sabine Wachs, ARD-Studio Paris;

Franka Welz, ARD-Studio Madrid;

Moderation: Dietmar Ringel.