Hass in den Sozialen Medien trieben die Ärztin Lisa-Maria Kellermayr in den Tod, stachelten den Rechtsextremen Stephan Ernst zum Mord an Walter Lübcke an. Hass in der digitalen Welt bedroht die analoge Welt. Gewalt im Netz und was gesellschaftspolitisch getan werden muss - darüber spricht Mirjam Meinhardt mit Nicole Diekmann.