Zwölfzweiundzwanzig - Zeit zum Abzug? Die Bundeswehr in Mali

Westafrika kommt nicht zur Ruhe: Viele Milizen verüben regelmäßig Anschläge, in Burkina Faso, Mali und Guinea haben sich Militärs an die Macht geputscht. In der Berliner Politik wird über die Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes in Mali gestritten. Westafrika-Experte Ulf Laessing plädiert für einen Verbleib. Über die UN-Mission spricht er mit Sabina Matthay.

Zur Person Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Ulf Laessing leitet das Regionalprogramm Sahel der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) mit Sitz in Bamako, Mali.

Seit rund zehn Jahren herrscht in Mali ein blutiger Konflikt zwischen Rebellen und Regierung. Missionen der UNO und der EU sollen der Stabilisierung der Lage dienen, doch davon kann immer weniger die Rede sein. Inzwischen paktieren die malischen Militärmachthaber mit Russland. Die Schwäche einer Null-Risiko-Strategie, so Ulf Laessing, habe Russland ausgenutzt. Denn während die Europäer ihre Ausbildungsmission weit weg von der Front durchführten und die malischen Soldaten mit Holzgewehren trainieren ließen, kamen russische Kräfte mit Kalaschnikows und Hubschraubern, gingen mit den malischen Soldaten an die Front.



Bleiben oder gehen?

Westafrika-Kenner Ulf Laessing plädiert zwar für den Verbleib der Bundeswehr im Rahmen der Missionen, denn sie habe durchaus eine stabiliserende Funktion. Und auch Putin wolle man nicht noch einen weiteren Triumph gönnen, nachdem Frankreich aus Mali abgezogen sei. Dennoch kann es seiner Ansicht nicht schaden, über eine Exit-Strategie nachzudenken.