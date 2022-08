Männliche Vorherrschaft wird in westlichen Kulturkreisen immer mehr in Frage gestellt. Mit der Kränkung, die der Verlust ihrer Privilegien für viele Männer darstellt, hat sich der Autor Tobias Haberl auseinandergesetzt. Mit ihm spricht Sabina Matthay über das Modell Mann und seine Anfechtungen.

Unter Männern verbreitet sich der Eindruck, dass sie ihre dominante Rolle in Familie und Gesellschaft verlieren. Infolgedessen mutiert der Mann zu einem problematischen Wesen, um das sich längst eine ganze Literatursparte rankt.

Dem "gekränkten Mann" widmet sich Tobias Haberl. Nach seiner Beobachtung steht dieser für eine ziemlich große Gruppe, etwa der 55-Jährige im Büro, der auf einmal die Welt nicht mehr versteht, weil die junge Frau, die eben noch Praktikantin war, auf einmal seine Vorgesetzte ist, etwa der frühere Industriearbeiter oder Kohlekumpel, der wegen Jobverlust und Abrutschen in prekären Verhältnissen gekränkt ist - und sich heute von Fridays for Future als "Kohle-Nazis" beschimpfen lassen müsse.

Toxische und tonische Maskulinität





Was "toxische Männlichkeit" ist, wohin sie führen kann, auch das zeigt Russlands Überfall auf die Ukraine. Diese Männlichkeit, die auf Gewalt und Unterwerfung setzt und jeglichen Kompromiss für Schwäche hält, ist in der russischen Gesellschaft fest verwurzelt. Staatschef Wlladimir Putin ist der Inbegriff des "toxischen Manns" - ganz anders als sein Widerpart, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Er verkörpert eine tonische, eine stärkende, aufbauende Männlichkeit.

Vor dem Krieg keineswegs erfolgreich, habe Selenskyi in der Extremsituation seine Rolle gefunden, sagt Haberl: "Da wächst einer über sich hinaus und wird von uns auch deswegen zum Helden stilisiert". Er sei ein gutes Beispiel von einem Mann, der beide Anteile miteinander verknüpft, so Haberl, denn er zeige "die Anteile eines sensiblen, modernen Mannes, weil er ja durchaus ein toller Kommunikator ist, weil er Gefühle zeigt, weil er auch als Tröster, als Organisator, als Unterstützer auftritt; aber eben auch Anteile von einer traditionellen Männlichkeit hat, die in den letzten Jahren sehr reflexartig als toxisch dargestellt wurde, nämlich die Fähigkeit, sich zur Wehr zu setzen."



Haberl plädiert für einen Typ Mann mit einer starken Persönlichkeit, der über Mut und Demut verfügt. Das sei sein Ideal.