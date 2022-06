Vermittlung im Ukraine-Krieg

Eine der umfangreichsten Missionen, für die das ZIF Experten ausbildete und entsandte, war die OSZE-Beobachtermission zur Überwachung des Waffenstillstands zwischen ukrainischer Armee und pro-russischen Rebellen in der Ukraine.

Nach dem Scheitern der Mission infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine wird nun überlegt, wie ein etwaiger Waffenstillstand von internationaler Seite überwacht werden könnte, berichtet ZIF-Direktorin Wieland-Karimi. Doch nach ihrer Meinung ist ein Waffenstillstand allerdings noch in weiter Ferne, da sich beide Seiten vom Krieg mehr Chancen als Risiken erhoffen würden und insofern noch nicht wirklich bereit seien zu verhandeln. Hinter den Kulissen aber gebe es, vor allem vermittelt durch die Türkei, Überlegungen, wie wie so ein Waffenstillstand aussehen könne. Und auch das ZiF überlege, was sie mit ihren zivilen Kräften dort sinnvolles ausrichten könne.