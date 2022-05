Ist die Freiheit am Ende, Herr Bröning?

"Links und Frei", so überschrieb SPD-Ikone Willy Brandt seine Autobiografie. Ein Beleg, wie hoch die Freiheit unter Linken in der Vergangenheit in Kurs stand. Inzwischen geben Teile der Progressiven den Universalismus zugunsten von Partikularinteressen auf, beobachtet Michael Bröning, der Mitglied der SPD-Grundwertekommission ist.