Die Bedrohung durch Russlands Aggression sei für viele Menschen in Polen sehr nah, sagt der ehemalige polnische Botschafter in Deutschland, Janusz Reiter. Der Kurswechsel in der deutschen Außenpolitik - mehr Härte gegenüber Russland und Waffenlieferungen an die Ukraine - war seiner Ansicht nach längst überfällig.

Einhundert Tage ist die Ampel-Regierung diese Woche im Amt. Zeit zur Eingewöhnung blieb ihr nicht, schon gar nicht in der Außenpolitik. Olaf Scholz ist Kanzler in Zeiten eines Krieges und die Bundesrepublik scheint bereit, Frieden mit aller Härte zu verteidigen. Ein Sinneswandel, den der ehemalige polnische Botschafter in Deutschland Janusz Reiter, schon oft verlangt hat. Die Berliner Regierung treibt infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine die umfassende Neuausrichtung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik voran. "Wir müssen uns auf längere Zeit auf einem Zustand einstellen, der weder Krieg ist noch Frieden, sondern eine Art Unfrieden (...) eine Rückkehr in die Komfortzone, in der Europa lebte, wird es nicht geben", gibt Reiter zu bedenken.

Die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine spürt Polen stärker als andere Länder. Fast zwei Millionen Flüchtlinge hat Polen bislang aufgenommen.

Der Besuch des polnischen Regierungschefs zusammen mit zwei weiteren Amtskollegen aus der EU in der ukrainischen Hauptstadt Kiew war ein deutliches Zeichen. Polen fordert mehr Engagement des Westens für die Ukraine – und fürchtet zugleich wie die anderen EU- und Nato-Staaten eine Eskalation des Konflikts. "Wenn wir jede Äußerung über die Ukraine beginnen mit dem Vorbehalt, dass wir bloß verhindern müssen, dass es zu keinem größeren Krieg kommt, dann wird das in Moskau möglicherweise so aufgenommen, das Angst das Verhalten der Europäer und des Westens bestimmt. Und das ist kein gutes Signal.", so Reiter.

Inforadio-Moderatorin Ruth Kirchner spricht mit dem polnischen Diplomaten Janusz Reiter über den historischen Kurswechsel in der deutschen Außenpolitik, die Bedeutung des russischen Ukraine-Krieges für jene osteuropäischen Staaten, die sich nach Westen orientiert haben und die Folgen der russischen Aggression für die Sicherheitsordnung in Europa.