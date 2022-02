Die Erwartungen an Friedrich Merz sind hoch. Nach dem Pragmatismus der Ära Merkel, der die Partei an das links-liberale Milieu anglich und ideologisch entkernte, hoffen Viele auf Veränderungen. Andererseits hat das Mitte-Rechts-Lager in ganz Europa radikale Konkurrenz. Kann der Konservatismus sich überhaupt noch erneuern?

Denn konservativ sein galt lange als völlig unzeitgemäß, Spießer und Ewiggestrige wurden damit assoziiert. Doch auch wenn Friedrich Merz von Konservativen in der CDU verehrt wird, hält Thomas Biebricher ihn keineswegs für das neue Gesicht des Konservatismus in Deutschland: "Weil Friedrich Merz in meiner Wahrnehmung vor allem eine Projektionsfläche ist für die Wünsche und Sehnsüchte vieler Konservativer an der CDU-Basis, aber was wir von Friedrich Merz als Politiker, als aktive Politiker wissen, ist, dass er eine starke Affinität zum Wirtschaftsliberalismus hatte. Aber als Konservativer, als scharf konturierte Konservativer ist er eigentlich in der damaligen Zeit gar nicht so sehr aufgefallen", erinnert Biebricher im Interview.

Friedrich Merz hat mit der Übernahme des Fraktionsvorsitz im Bundestag seine Führung in der Partei zementiert und verfüge in der gesamten CDU über eine große Autorität. Ob Merz die Union eines Tages auch wieder an die Regierung führen wird, sei allerdings noch nicht abzuschätzen. Vielmehr komme dem 66-Jährigen zunächst eine andere wichtige Aufgabe für die CDU zu, nämlich den Generationenwechsel in der Partei zu gestalten, so Biebricher.