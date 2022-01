Als Wolfgang Ischinger 2008 die Führung der Münchner Sicherheitskonferenz übernahm, trafen sich dort vor allem Fachleute. Unter Führung des einstigen deutschen Botschafters in London und Washington weitete sich das Format, wandelte sich die Konferenz zum weltweit wichtigsten Treffpunkt für Außen- und Sicherheitspolitiker. Kamen im Gründungsjahr 60 Teilnehmer in die bayerische Hauptstadt, waren es zuletzt fast 850.

Ukraine-Konflikt - Krise darf nicht zum Krieg eskalieren





Drei Wochen vor der diesjährigen Konferenz bezeichnet Ischinger die Lage aufgrund der Ukraine-Krise als schwierig, da die Aufmarsch-Szenarien seien bedrohlich. "Die bisherigen Appelle an die russische Seite, doch zur Deeskalation bereit zu sein, haben bisher anscheinend nichts gefruchtet", so Ischinger im Interview.

Außennministerin Baerbock hat unterdessen unterstrichen, dass Deutschland keine Waffen an die Ukraine liefern werde. Ob die Bundesregierung Estland gestattet, Artilleriegeschützen aus DDR-Altbeständen an die Ukraine weiterzugeben, wird noch geprüft. Wolfgang Ischinger hält die Zustimmung für geboten:

"Ich persönlich glaube, dass in der aktuellen Situation die Lage etwas anders ist als die Lage, die sich 2014, 2015 der damaligen Bundeskanzlerin Merkel bot, die aus meiner Sicht damals zu Recht davon abriet, jetzt mit militärischen Mitteln die Ukraine zu stärken, weil man damals schlicht und ergreifend befürchten musste, dass die russische Seite einfach viel schneller, viel mehr nachlegen kann. Und dass sich die Dinge dann einfach in schrecklicher Weise gegenseitig hochschaukeln würden. Hier geht es aber jetzt nicht um das Eingreifen in einen bereits stattfindenden Krieg, sondern hier geht es um die Abschreckung."