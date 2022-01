Erst setzen sich in Genf russische und US-amerikanische Unterhändler zusammen, dann tagt der Nato-Russland-Rat zum ersten Mal seit über zwei Jahren wieder, schließlich trifft sich in Wien die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Dann sitzt auch die Ukraine mit am Tisch. Wo bleibt Europa, wenn die USA und Russland auf Augenhöhe reden?

Worum geht es Putin?

Denn dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geht es nicht nur um die Ukraine, sondern auch um die Neuverhandlung der europäischen Sicherheitsordnung mit den USA und seinen europäischen Verbündeten.

Polenz erläutert im Interview, dass es Präsident Putin darum gehe, die Macht seines Systems und auch seiner Person zu erhalten. Russland führe er praktisch in einem Ein-Personen-Regime, doch befürchte er, dass es im Inneren mit seiner Popularität nicht mehr so weit her sein könnte aufgrund der Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Lage und mit der Pandemiebekämpfung. Dies versuche Putin zu überstrahlen durch den Glanz einer Großmacht, die sich nach außen vor allen Dingen durchsetzt, so die Einschätzung von Polenz. Das Sicherheitsproblem sei ein konstruiertes.

Russland droht mit einem Überfall

Vergeblich sei der Ost-West-Gesprächsmarathon nicht gewesen, sagt Ruprecht Polenz, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, aber "ich teile die Einschätzung, dass die Kuh längst nicht vom Eis ist, sondern dass wir inmitten einer sehr großen, bedrohlichen Krise sind, die Russland dadurch herbeigeführt hat, dass es Truppen an der Grenze zur Ukraine stationiert hat. Man spricht von über 100 000 Soldaten, Panzern, Flugzeugen et cetera. Und das er ganz offen mit einem Überfall auf die Ukraine droht, wenn nicht bestimmte Forderungen, die Putin in der Zwischenzeit erfüllt, erhoben hat, erfüllt werden. Das ist die Lage. Und die zu entschärfen ist nicht einfach", fasst Polenz zusammen.

Der Westen droht Russland für den Fall der Fälle mit massiven wirtschaftlichen Sanktionen. Ruprecht Polenz rät dazu, dass die Bundesrepublik Deutschland etwa die Nicht-Inbetriebnahme der Pipeline Nord Stream 2 in den Sanktionskasten aufnimmt.