picture alliance / Flashpic Bild: picture alliance / Flashpic Download (mp3, 49 MB)

Zwölfzweiundzwanzig - Wie schafft die Autoindustrie den Umbruch, Frau Müller?

Um die globale Erderwärmung und den Klimawandel in Grenzen zu halten, soll die Verbrennung von Erdölprodukten in absehbarer Zeit enden. Was bedeutet das für die deutsche Autoindustrie? Über den Umbruch in der Fahrzeug-Industrie hat Sabina Matthay mit der Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie Hildegard Müller gesprochen.

Hildegard Müller sieht den Klimaschutz nicht nur als Aufgabe der Regierung, sondern natürlich auch für die Wirtschaft. Die Autoindustrie sei durch die Pläne hin zur Klimaneutralität in der größten Transformation ihrer Geschichte. Diese Transformation sei nur mit Unterstützung der Bevölkerung zu schaffen, so Müller im Interview. Gleichzeit sieht sie in der Verbindung von Wachstum, Wohlstand und Klimaschutz eine Chance für ein Erfolgsmodell, was transportiert werden könne.

VDA/Dominik Butzmann Hildegard Müller ist seit dem 1. Februar 2020 Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA).

Die Energiewende ist auch eine Verkehrwende Bis 2030 sollen die CO²-Emissonen sinken, soll der Anteil beim Grünstrom in derselben kurzen Zeit praktisch verdoppelt werden. Zum Schutz des Klimas geht es weg von Verbrennungs- und hin zu E-Motoren in der Bundesrepublik. Die Politik müsse nun die Weichen für die Verwirklichung solch ambitionierter Vorgaben stellen, fordert Hildegard Müller: "Wer den weltweit engagiertesten Klimaschutz haben, und das nimmt sich die Bundesregierung vor, der braucht auch die weltweit besten Standortbedingungen (…) Und dann ist es jetzt sehr konkret: Wir brauchen beschleunigte Planungsverfahren, wir brauchen erneuerbare Energien ausreichendem Maße, wir brauchen eine Ladeinfrastruktur, die den Verbrauchern das Vertrauen gibt in die Elektromobilität. (…) Und die Wunschliste ist sicherlich noch größer für Dinge, die jetzt passieren müssen."