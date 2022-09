Die vergangenen Jahre waren sehr angespannt in Cottbus: Die Unzufriedenheit ist deutlich gewachsen. Die Kandidatinnen und Kandidaten für die OB-Wahl am Sonntag haben unterschiedliche Ansätze, den Ängsten der Wählerinnen und Wähler zu begegnen.

Am Sonntag wählt Cottbus einen neuen Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin. Sieben Kandidaten treten an: eine Frau und sechs Männer. Die Wahl ist richtungsweisend - nicht nur für Cottbus. Denn die AfD hofft, erstmals in einer größeren Stadt den OB zu stellen.

Kann es den anderen Parteien gelingen einen rechtspopulistischen Bürgermeister zu verhindern? Andreas Rausch beschreibt die Stimmung in Cottbus und die Veränderungen im Zuge des Strukturwandels in der Lausitz.