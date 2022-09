Es gibt Menschen, die hätten ganz gern, dass das Berlin der Golden Twenties in den 2020ern wieder aufersteht – am Hermannplatz, an der Grenze zwischen Kreuzberg und Neukölln, zum Beispiel, wo demnächst statt eines schmucklosen Kaufhauses ein pompöser Konsumtempel stehen soll.



Ein umstrittenes Projekt, denn wer bei "Babylon Berlin" aufgepasst hat, der weiß auch: Die 1920er standen nicht nur für Glamour, sondern auch für soziale Ungleichheit – und die wollen die Anwohner am Hermannplatz nicht zurück haben. Wolf Siebert und Oda Tischewski haben mit Befürwortern und Gegnern gesprochen.