Wird das Geld in der Mittelschicht knapp?

Hohe Inflation, gestiegene Energiekosten, deutlich teurere Lebensmittel - was kann ich mir noch leisten, und was nicht? Sind das Fragen, die sich vor allem ärmere Menschen stellen, oder wird jetzt auch schon in der Mitte der Bevölkerung gespart? Markus Streim hat Berlinerinnen und Berliner befragt.