In Berlin und Brandenburg haben die Sommerferien begonnen. Während die einen fernab der Heimat schöne Tage verleben wollen, stehen den Flughafenangestellten am BER heiße Arbeitswochen bevor. Rund drei Millionen Passagiere sollen möglichst ohne Chaos abgefertigt werden. Von Thomas Rautenberg

In den anstehenden Sommerferien werden am Flughafen BER rund drei Millionen Passagiere erwartet. Um sich auf den Ansturm der Sommerurlauber vorzubereiten und ein Chaos mit langen Schlangen und verpassten Flügen zu verhindern, hat es am BER zuletzt noch einige Veränderungen gegeben. Manche befürchten, dass Chaos ausbrechen wird. rbb24 Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg hat sich die Vorbereitungen am BER angeschaut.

Umbauarbeiten für mehr Orientierung

Auf der oberen Ebene von Terminal 1 wurde der Infopunkt gleich an den Rolltreppen entfernt. Bis vor kurzem wurde hier noch umgebaut, sagt Sabine Deckwerth, Sprecherin der Flughafengesellschaft: "Wir haben einige Schalter abgerissen und haben dadurch mehr Platz geschaffen für Anzeigetafeln. Das heißt, alle unsere Passagiere, die aus dem Bahnhof kommen oder vom Taxi oder Bus, haben mehr Platz, um sich zu informieren und zu orientieren."

Ohne Drängeleien könnten Fluggäste nun herausfinden, wann ihr Flug geht, zu welchem Gate sie müssen und – in diese Tagen besonders wichtig - wie lange die Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen sind, erklärt Deckwert.

Sicherheitskontrollen als Nadelöhr

Mit Beginn der Sommerferien werden täglich bis zu 80.000 Fluggäste am BER erwartet. Um Bilder wie im vergangenen Herbst zu vermeiden, als sich am BER lange Schlangen vor dem Check-in und den Sicherheitskontrollen bildeten und manche Reisende deswegen sogar ihren Urlaubsflieger verpassten, komme es in diesem Sommer auf möglichst reibungslose Abläufe an, erklärt René Kexel, der Bundespolizeichef am BER.

"Das beginnt bei der Anreise. Wenn die S9 zweimal ausfällt und dann 500 Reisende eine Stunde später eintreffen, dann ist das eine Herausforderung beginnend beim Check-in, die geht dann weiter zu den Sicherheitskontrollen, über die Grenzkontrollen bis hin zum Boarding." Das Personal am BER sei aktuell sehr eng bemessen und alle würden sich so aufstellen, wie die Ankunft der Reisenden prognostiziert wird. Schon für 200 Reisende, die nicht pünktlich ankommen, brauche man zwei Kontrollspuren mehr für jeweils etwa eine Stunde, so Kexel.

Selbst-Check-in als Zeitersparnis

Beim Versuch die Abläufe am BER zu beschleunigen, sollen auch die weiß leuchtenden Selbst-Check-in-Säulen helfen. 118 dieser Automaten hat die Flughafengesellschaft in Terminal 1 und 2 installiert. Wer damit klar kommt, kann beim Check-in tatsächlich viel Zeit sparen. Sowohl die Bordkarte als auch das Gepäcklabel kann sich jeder selbst ausdrucken.

Und die Flughafengesellschaft ist auch dabei, noch ein anderes Ärgernis zu beseitigen. Von den 17 Fahrsteigen, die zum geplanten Flughafenstart 2012 eingebaut worden waren und aus Altersschwäche nicht mehr funktionierten, sind die ersten 8 wieder in Betrieb. Sie werden den Fluggästen den langen Weg zu den Gates erleichtern. Auch an den verbliebenen Anlagen wird bereits gewerkelt. Und für die Passagiere soll über die Ferienzeit noch zusätzliches Servicepersonal bereitstehen, verspricht Sabine Deckwerth.