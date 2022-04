Ein Tagebaugebiet wird zur Wasserfläche - so soll mit dem Ostsee in Cottbus der größte See Brandenburgs werden. Doch es gibt Kritik von Umweltschützern. Von Maren Schibilsky

Der größte See Brandenburgs ist künftig in der Lausitz: Aus dem ehemaligen Tagebau Cottbus-Nord entsteht der Ostsee. Seine Wasserfläche soll 2025 am Ende der Flutung 1900 Hektar betragen, drei Mal so groß wie der Müggelsee. Nach drei Trockenjahren fließt inzwischen auch stetig frisches Spreewasser in den See.

Das Bergbau-Unternehmen LEAG und die Anwohner sind zufrieden - doch von Umweltschützern kommt Kritik. Wissenschaftsreporterin Maren Schibilsky hat sich für rbb24-Inforadio das Projekt angeschaut.