Berlin will die Verkehrswende. Sie ist festgeschrieben im Mobilitätsgesetz: weniger Platz für Autos, mehr Raum für Radfahrer, Fußgänger und den öffentlichen Nahverkehr. Dafür müssen die Straßen der Stadt umgebaut werden - das geht nicht ohne Fachkräfte. Doch überall fehlt Personal. Vor allem in Berlins Bezirken. Von Sylvia Tiegs

Der Verkehr rauscht ganz schön laut über den Tempelhofer Damm - oder Te'Damm, wie ihn die Locals nennen. Wir sind also im Doppelbezirk Tempelhof-Schöneberg, in der südlichen Hälfte. Die hat ihr eigenes Rathaus. Hier hat vor gut sechs Monaten die Grüne Saskia Ellenbeck unter anderem das Verkehrsressort übernommen. Mit großen Plänen in Sachen Mobilitätswende. Ellenbeck kam direkt vom Radfahrverband ADFC. Im Bezirksamt musste sie aber erstmal in die Bremsen steigen - denn vor allem ihr Verkehrsbereich läuft praktisch im Notbetrieb, weil personell leergefegt.

Ganz Deutschland sucht Verkehrsplaner

Doch nicht nur Tempelhof-Schöneberg sucht dringend Verkehrsplaner und Ingenieure, oder Experten für den Fuß- und Radverkehr. Eigentlich sucht ganz Deutschland. Die Bahn, Landesregierungen und Stadtverwaltungen, die vielen freien Planungsbüros. Aber Fachkräfte sind Mangelware.

Sichere Radwege stehen im Mobilitätsgesetz

Im Berliner Mobilitätsgesetz steht: Auf großen Hauptverkehrsstraßen wie dem Tempelhofer Damm müssen sichere Radwege entstehen. "Sicher" heißt nicht: ein Pop-up-Radweg, hastig mit gelber Farbe auf die Straße gezaubert. "Sicher" heißt: planen, umbauen - fängt bei den Fahrspuren an und hört bei den Sicherheitspollern auf.

TU Berlin bildet aus - und findet selbst kaum Lehrende

Die TU Berlin zum Beispiel bildet die so dringend gesuchten Fachkräfte aus - in ihrem Studiengang "Verkehrswesen". 300 Plätze gibt es pro Jahr, keine Zugangsbeschränkung. Etwa 50 bis 60 Studierende eines Jahrgangs spezialisieren sich auf Verkehrsplanung. Für die aktuelle Nachfrage am Markt reicht das nicht. Selbst die TU findet kaum noch Leute für Lehre und Forschung in dem Bereich - sagt einer ihrer führenden Professoren. Leider sei das Interesse am Beruf des Verkehrsplaners oder - ingenieurs auch nicht so riesig.