Die Ostertage sind gerade vorbei und erstmals seit Corona hat es wieder Zehntausende Menschen in die Ferne gezogen. Über 70 000 Fluggäste wurden in den Spitzenzeiten täglich am Flughafen BER abgefertigt. Ein Rekord für den BER, der erst seit anderthalb Jahren am Start ist.

Doch es gibt ein Problem mit dem Flugverkehr: Zwischen 22 und 23 Uhr landen, meistens aus Richtung Osten kommend, mehr Flugzeuge als zu jeder anderen Stunde. Zu einer Zeit also, in der die Lärmbelastung für die Anwohner eigentlich schon abnehmen sollte. Laut Gerichtsurteil darf das nicht sein.

rbb24 Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg über ein Problem, das den BER in Schwierigkeiten bringen könnte. Er hat mit Anwohnern, einem Flugrechtsexperten sowie dem Bürgermeister von Eichwalde gesprochen und sich die genauen Messdaten angesehen.