Reporter - Berliner Mobilitätswende: Konflikt um Radschnellwege

Für die Mobilitätswende in der Hauptstadt will die rot-grün-rote Regierung zehn Radschnellverbindungen durch Berlin bauen. Auf insgesamt 148 Kilometern sollen Berufspendler schnell und ohne Unterbrechung ans Ziel kommen können. Doch um die Radschnellwege gibt es Streit. Von Wolf Siebert

Häufiger rauf aus Rad und aufs Auto verzichten. Das ist ein wichtiger Teil der Strategie der rot-grün-roten Regierung für die Mobilitätswende in Berlin. Um das zu erreichen, hat der Senat sein Mobilitätsgesetz beschlossen. Dazu gehört auch der Bau von zehn Radschnellverbindungen, insgesamt rund 148 Kilometer. Die Zielgruppe sind Berufspendlerinnen, die lange Strecken zurücklegen und möglichst ohne Unterbrechung durch Ampeln ans Ziel kommen sollen. Schon bei der Planung gibt es aber Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern, zum Beispiel Fußgängern. Roland Stimpel ist Vorstand bei "Fuß e.V.", der Lobbyorganisation der Fußgänger in Deutschland. Der 64-Jährige ist gelernter Stadtplaner und ist viele Jahre selbst mit dem Rad zur Arbeit gependelt. Die Radschnellverbindungen lehnt er trotzdem ab, da deren Philosophie falsch sei.

Roland Stimpel, Vorstand von "Fuß e.V." an der Sembritzkistraße Bild: Siebert / rbb

Mentalität wie bei der Verkehrsplanung vor 50 Jahren "Es ist dieselbe Mentalität wie bei den Autoplanern vor 50 Jahren: Wir sind die Guten, wir sind der Fortschritt. Es kann gar nicht schlecht sein, wenn man irgendwo besser Fahrrad fahren kann." Das aber alle in der Stadt aufeinander Rücksicht nehmen müssten, dass in der Stadt kein leerer Raum sei, in dem bisher gar nichts war, und jetzt plötzlich Fahrrad gefahren werden könne, werde kaum bedacht, kritisiert Stimpel. Eine der zehn geplanten Fahrradschnellverbindungen ist die "Teltowkanalroute". Für Berufspendler aus Teltow, die von der Stadtgrenze bis nach Schöneberg radeln. Sie sollen fast auf der gesamten Strecke Vorfahrt haben. Neun Kilometer insgesamt. Die Kosten werden auf sechs Millionen Euro geschätzt. Laut der Planungsfirma infravelo soll sich dafür die Reisezeit von 32 auf 22 Minuten verkürzen.

Stimpel auf einem Teilstück der geplanten Teltowkanalroute | Bild: Siebert / rbb

Nachteile für Natur und Fußgänger An der Teltowkanalroute liegen drei Parkanlagen. Hier wird es Konflikte zwischen Radlern und Fußgängern geben, wenn es bei den aktuellen Plänen bleibt, befürchtet Stimpel: Am Hans Baluschek-Park, der zwischen Priesterweg und Bahnhof Südkreuz liegt, gibt es bislang einen vier Meter breiten Weg. Diesen Weg teilen sich Fußgänger und Radfahrer. Für die neue Radschnellverbindung seien vier Meter für Radler und an manchen Stellen nur zwei Meter für Fußgänger vorgesehen, sagt Stimpel. "Da werden sich alle drängeln und im Gänsemarsch hintereinander laufen. Das ist in einem Park absurd." Im Süden von Steglitz soll die Radschnellverbindung auf einem bereits bestehenden Radweg aus Sand weiterführen. Die geplante Radschnellverbindung sieht der Fußgänger-Lobbyist hier vor allem aus ökologischen Gründen kritisch. Viele alte Bäume sollen abgeholzt werden, um den bestehenden Weg breiter zu machen. Um eine Unterführung der Siemensbrücke anzulegen, müsse die Uferböschung "kahl rasiert" werden. Wo jetzt Natur ist, wird der Boden künftig versiegelt. Das räumen auch die Radschnellweg-Planer ein.

Weg für die geplante Fahrradschnellverbindung am Teltowkanal | Bild: Siebert / rbb